Purgstall: Eine Schulwart-Legende geht in Pension

Fünf Kilo Süßigkeiten hat Augst Fischer seit vergangener Woche zuhause, dazu 200 individuell gestaltete Wimpel: Bei seinem Abschied als Schulwart der VS und MS Purgstall wurde der „Gust“ von jedem einzelnen Kind beschenkt. „Nie hätte ich damit gerechnet, dass sich die Kinder so viel Mühe machen und dass sich jedes Kind persönlich von mir verabschiedet“, sagt Fischer gerührt. Auch Bürgermeister Harald Riemer war bei der Überraschungsparty dabei und überreichte eine Urkunde der Gemeinde.

32 Jahre lang war August Fischer die gute Seele der Schule Purgstall. Sein Leben ohne seinen Job kann er sich im Moment noch nicht wirklich vorstellen: „Bei der Feier ist es mir erst so richtig bewusst geworden, dass ich das im nächsten Schuljahr nicht mehr mache.“ Viel habe sich, sinniert August Fischer, seit seinen Anfängen im Schuldienst verändert. „Die Kinder sind ruhiger geworden. Früher wurde viel gerauft, heute gibt es das kaum mehr. Vielleicht ist es aber auch wegen der Handys.“ Nicht verändert hat sich sein gutes Verhältnis zu den Schülern.

„Es hat mich immer gefreut, wenn ehemalige Schüler mich besucht haben“

Besonders die Buben waren es, die sich schon in der Früh und dann wieder in der großen Pause beim Schulwartskammerl versammelt haben. Für sie war Fischer ein wichtiger Freund und Ansprechpartner. „Wie es angefangen hat, weiß ich eigentlich nicht mehr, es hat sich einfach nach und nach so eingebürgert“, sagt Fischer. Gesprächsthemen gab es viele, von Fußballergebnissen über Schulnoten bis zu persönlichen Problemen. „Sie haben mir vertraut, weil sie gewusst haben, dass ich nichts weitererzähle.“

Es konnte auch vorkommen, dass Erwachsene in der Schule auftauchten und ihn mit „Hallo Gust, kennst du mich nimmer?“ begrüßten. „Es hat mich immer riesig gefreut, wenn mich ehemalige Schüler besucht haben“, sagt Fischer. „Und es war rührend, wenn sie sich oft ganz genau an Dinge erinnern konnten, die sie damals mit mir erlebt haben.“ Mit Freude blickt der Schulwart auch auf seine Zeit als Trainer des Volksschul-Fußballtrainer zurück: „Den Kindern und mir hat das sehr viel Spaß gemacht. Wir haben an den Landesmeisterschaften teilgenommen und haben einmal sogar einen dritten Platz gemacht.“

„Im Rückblick kann ich sagen, es war eine schöne Zeit. Natürlich hat es auch Trauriges und Schwieriges gegeben, wie das im Leben so ist. Aber wenn man positiv bleibt, renkt sich alles irgendwann wieder ein. Die schönen Erinnerungen überwiegen“, resümiert August Fischer.