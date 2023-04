Franz Schneider: „Urgestein“ der Scheibbser Sozialdemokratie

Am 11. April feierte Franz Schneider seinen 80. Geburtstag – zuerst zu Ostern im Kreise seiner Familie, danach gratulierte auch die SPÖ-Stadtpartei dem „Urgestein“ der Sozialdemokratie in Scheibbs und Goldenen Ehrenringträger der Stadtgemeinde Scheibbs.

Sein politisches Engagement begann in Jugendjahren. Mit 19 studierte Schneider zwei Jahre lang in Alabama im Süden der USA, wo noch strikte Rassentrennung herrschte. Das hat ihn, wie er selbst danach immer wieder sagte, „abgestoßen“ und gleichzeitig animiert, sich für die Menschenrechte einzusetzen. In den 60er-Jahren war er maßgeblich am Aufbau von Amnesty International in Österreich mitbeteiligt und hatte bis 1989 den Vorsitz von AI Österreich inne.

Beruflich absolvierte er die Lehrerbildungsanstalt in St. Pölten, studierte an der Universität Anglistik und war danach Jahrzehnte als Englisch-Professor am BORG Scheibbs tätig. Auch in der Volkshochschule Scheibbs und an der amerikanischen Universität in Gaming unterrichtete Schneider. Während seines Studiums hat er auch ein Semester in Moskau verbracht, das seine durchaus kritische Einstellung zum Kapitalismus verstärkt hat.

1970 zog Schneider, für die SPÖ in den Scheibbser Gemeinderat ein, wurde Stadtrat und Stadtparteiobmann. 45 Jahre lang war er in der Kommunalpolitik tätig, ehe er sich vor den Wahlen 2015 zurückzog. „Franz Schneider hat die Geschicke der Stadt viele Jahrzehnte lang mitgeprägt. Sichtbares Zeichen seines Wirkens ist das nach seiner Idee errichtete Denkmal gegen Rassismus, Terrorismus und Intoleranz neben den Kriegerdenkmälern“, betont Stadtparteiobmann Hans Huber.

