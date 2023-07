FH Campus Wieselburg: Mit Hundefutter aus Insektenprotein zum Erfolg

Ob mitten in der Vorgründungsphase oder bereits am Markt – beim S2B PitchDay am Campus Wieselburg wurde gezeigt, dass FHWN-Studierende und -Alumni den Entrepreneur-Spirit in sich tragen. Bei dem Wettbewerb des StartUp Centers pitchten Studierende und Alumni vor einer Fachjury um insgesamt mehr als 2.000 Euro Preisgeld, welches von der Sparkasse Scheibbs, der Volksbank Niederösterreich, der Raiffeisenbank Mittleres Mostviertel, dem Gründerservice accent, der Stadtgemeinde Wieselburg und dem FH Förderverein gesponsert wurde.

StartUp-Center-Standortkoordinator Christoph Haslinger freut sich über die vielen Einreichungen: „Der S2B PitchDay des FHWN Campus Wieselburg ist eine tolle Veranstaltung, die innovative Ideen und kreative Unternehmenskonzepte fördert. Als Plattform für junge Gründerinnen und Gründer bietet der Pitch-Award eine wertvolle Gelegenheit, ihr StartUp der Öffentlichkeit zu präsentieren und wertvolles Feedback von Expertinnen und Experten sowie potenziellen Investorinnen und Investoren zu erhalten.“

In den letzten Jahren als Businessplan-Wettbewerb durchgeführt, wurden heuer erstmals im Zuge von zehnminütigen Pitches einer hochkarätigen Fachjury innovative Ideen präsentiert – mit nach Hause nehmen konnten die Teams nicht nur finanzielle Zuschüsse, sondern auch wertvolles Feedback von Experten.

Andreas Schrittwieser, Filialleiter der Sparkasse Scheibbs in Wieselburg, freut sich, in diesem Jahr den ersten Platz vergeben zu dürfen: „Es ist uns ein großes Anliegen, Innovation und Kreativität in ihrem Werdegang zu unterstützen und zu begleiten. Die Veranstaltung des S2B PitchDay ist genau der richtige Rahmen, um Ideen voranzubringen und umzusetzen. Mit den Worten von Victor Hugo ,Nichts ist so mächtig wie eine Idee, deren Zeit gekommen ist' wünsche ich allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern weiterhin alles Gute und viel Erfolg!“

Die Gewinnerteams

Den ersten Platz und die damit verbundenen 1.000 Euro sicherte sich Gloria Castka mit ihrem StartUp „gs’hund“. Das Unternehmen produziert Hundefutter aus Insektenprotein – als Pionier in diesem Bereich setzt sich das junge Unternehmen für eine bessere Zukunft für Hunde und Umwelt ein und zeigt, dass auch bei Futtermitteln CO2 eingespart werden kann. Für die Produkte von „gs’hund“ wird die schwarze Soldatenfliege als Proteinquelle verwendet, da diese essenzielle Amino- und Fettsäuren abdeckt, voller Ballaststoffe, Vitamine sowie Mineralien steckt und zusätzlich hypoallergen ist.

Das Start-up „gs’hund“ holte sich den ersten Preis. Foto: FHWN

Platz zwei ging an das Team von „Taste your city“. Lukas Hirsch durfte sich über 500 Euro Preisgeld freuen. Das Unternehmen bringt mit innovativen kulinarischen Erlebnissen nachhaltige Betriebe mit nachhaltigen Menschen zusammen. Zum Beispiel erhalten die Teilnehmenden bei der selbstgeführten Genusstour ein Acht-Gänge-Menü durch Wien, bei der jeder Gang in einem anderen ausgewählten Lokal und Feinkostgeschäft serviert wird. Die Teilnehmenden können selbst das Tempo bestimmen und können gerne bei ihren entdeckten Lieblingsplätzen verweilen.

Das Stockerl komplettiert hat das StartUp „Consale“ – ein Datenbank- und CMS-System, welches die Erstellung, Verwaltung und das Teilen von digitalen Inhalten vereint. „Consale“ bietet eine All-in-one-Lösung für Content Management und hebt sich durch einfache Anwendung, effiziente Prozesse und KI-gestützte Bedienung von bestehenden Lösungen ab. Der Launch ist im September 2024 geplant.

Das Team „Consale“ gewann den dritten Preis. Foto: FHWN

Innovationspreis an Podcast über Sexualität

Die Plattform „Verity“, die den vom Gründerservice accent gesponserten und mit 350 Euro dotierten Innovationspreis erhielt, ermöglicht das sichere Entdecken der eigenen Sexualität mit Hilfe von KI-generierten Erotikgeschichten – diese werden anhand persönlicher Angaben individuell auf die/den NutzerIn abgestimmt. Im Zuge eines Podcasts sollen gemeinsam mit Experten zusätzlich Aufklärung, Akzeptanz und Toleranz im Bereich der Sexualität, insbesondere der LGBTIQA+ Community, gefördert werden. Victoria Ullrich, Projektmanagerin Gründerservice accent, ist begeistert von den präsentierten Ideen: „Im Rahmen des S2B PitchDays zeigten zahlreiche spannende, innovative Ideen das beeindruckende Gründungspotenzial an der FHWN Campus Wieselburg. Für den Innovationspreis besonders überzeugt hat uns das Team von Verity, welches ein noch recht tabuisiertes Thema mit einem neuartigen Ansatz aufbricht und gleichzeitig ein sicheres Umfeld für Nutzerinnen und Nutzer schafft.“