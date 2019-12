Gemütlich in den Advent .

Bereits zum vierzehnten Mal fand vergangenes Wochenende der Saffener Christkindl-Markt beim Saffenwirt statt. Am Samstag und Sonntag boten die Aussteller ihre kulinarischen Schmankerl und Kunsthandwerke verschiedenster Art zum Kauf an. Auch die heimelige Atmosphäre sorgte für einen gemütlichen Start in den Advent.