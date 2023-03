Seit Sonntag stehen Ötscherlifte still

Ehe die Ötscherlifte am Sonntag endgültig ihren Betrieb eingestellt haben, ging es am Samstag in der Ötscherarena nochmals so richtig rund. Den Saisonabschluss feierte man am Fuße des Eibenkogels mit Zipfelbobrennen, Würstel-Springen, einem Auftritt der Gaminger Ötscherteufeln und stimmungsvoller Musik mit den Lackenhofer Buam.

