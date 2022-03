Lackenhof: Zufriedene Gäste am Berg

Werbung

Gleich drei „Hütten“ hat der renommierte Emmersdorfer Familienbetrieb Pichler diese Wintersaison am Ötscher als Pächter betrieben. „Es war schon eine große Herausforderung, besonders als wir so kurzfristig aufsperren mussten“, erinnert sich Chef Franz-Josef Pichler im Gespräch mit der NÖN. Denn durch das im Dezember vorerst drohende Aus der Ötscherlifte musste der Gastronomiebetrieb in der Eibenkogelhütte und im Ötschertreff innerhalb von nur einer Woche auf die Beine gestellt werden.

„Am 21. Dezember haben wir erfahren, dass wir die neuen Pächter sind und am 27. Dezember ging es auch schon los“, sagt Pichler. Eine Challenge, die die Pichlers aber aufgrund ihrer langjährigen Gastro-Erfahrung mit Bravour meisterten. Eine Öffnung der dritten Hütte, der „Wolf‘s Hütte“, war jedoch aufgrund der andauernden Pandemie in dieser Saison nicht mehr rentabel.

Haben keine Vergleichswerte, aber sind zufrieden.“ Franz-Josef Pichler Gastronom und Hüttenpächter

„Uns war besonders wichtig, dass wir den Wintersportgästen eine gute Qualität und ein gutes Service anbieten und ich glaube, das haben wir geschafft. Obwohl wir natürlich, was die Gästezahlen anbelangt, noch keine Vergleichswerte haben, können wir durchaus mit unserer ersten Saison am Berg zufrieden sein.“ Zufrieden mit dem kulinarischen Angebot zeigten sich auch die Gäste. „Denn das Feedback war ausschließlich positiv, was uns natürlich sehr freut“, sagt Pichler.

Über den Sommer bleiben die drei Hütten am Ötscher nun geschlossen. „Für einen Teil unseres Personals endet nun saisonbedingt ihre Beschäftigung. Die anderen bleiben auch während der Sommermonate Teil des Pichler-Teams und wechseln vom Berg ins Tal. Sie finden bis zum neuerlichen Saisonstart im Familienbetrieb Beschäftigung.“

Pichlers Pachtvertrag mit dem Land Niederösterreich gilt bis Ende des Jahres 2023. „Wir freuen uns schon wieder auf den Start in die neue Wintersaison.“

Keine Nachrichten aus Erlauftal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.