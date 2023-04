Osterhasenbesuch an den letzten Skitagen am Hochkar

Am Samstag, 1. April, stand das Hochkar ganz im Zeichen der Kulinarik. Beim Genusswedeln stand neben dem Skifahren auch der Einkehrschwung bei den Hochkar-Wirten am Programm. Dort boten einige Winzer ihre Weine zum Verkosten an, während die Wirte lokale und regionale Schmankerln auftischten.

Am Mittwoch kam dann der Osterhase am Hochkar vorbei und war sogar auf der Piste unterwegs. Übrigens hat er auch am Ostersonntag nochmals einen Besuch im Skigebiet angekündigt. Im Gepäck sind jede Menge Ostereier. Bis Ostersonntag hat das Göstlinger Skigebiet noch geöffnet. Aktuell bietet das Hochkar noch Schneehöhen von 40 bis 60 Zentimeter und sehr gute Pistenverhältnisse. Bis auf den Doppelsessellift auf das Große Kar und den Vierersessellift Lackerplan sind noch alle Anlagen und auch fast alle Pisten geöffnet. Aktuelle Infos dazu gibt es auf www.hochkar.com.

