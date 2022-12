Saisonstart am Turmkogel mit neuem Pächter

"Es hat so viel geschneit, dass wir mit dem Loipen- und dem Liftbetrieb schon an diesem Wochenende starten können. Ein Danke gebührt hier vor allem auch unserem Gemeindemitarbeiter Andreas Streimetweger, der die Pisten und Loipen in guten Zustand gebracht hat", freut sich Puchenstubens Bürgermeister Helmut Emsenhuber (ÖVP) bei einem Lokalaugenschein am Freitag und hofft, dass die für nächste Woche angekündigte Warmwetterfront vor Weihnachten ausbleibt. "Es wäre super, wenn es in den nächsten Tagen noch etwas schneien würde und wir über die Weihnachtsferien durchgehend in Betrieb sein könnten", weiß Emsenhuber.

Der schwarze Bürgermeister freut sich auch, dass sein roter Kurzzeit-Amtsvorgänger (Herbst 2019 bis Februar 2020) Dominik Kogler ab dieser Saison Pächter des Berghauses Turmkogel ist und die Gäste bestens versorgen wird. "In so einer kleinen Gemeinde wie der unsrigen darf Parteipolitik keine Rolle spielen. Da ist wichtig, dass wir uns alle einbringen und bestens für unsere Gemeinde zusammenarbeiten. Mit Dominik haben wir einen sehr guten neuen Pächter, der über reichlich Erfahrung in der Gastronomie verfügt", sagt Emsenhuber.

Für Dominik Kogler ist das Berghaus Turmkogel die ideale Ergänzung zum Gastrobetrieb in der Ötscher-Basis in Wienerbruck im Sommer. "So kann ich meine beiden fixen Mitarbeiter auch über den Winter beschäftigen. Zudem freue ich mich, in meiner Heimatgemeinde wieder einen Gastronomiebetrieb führen zu dürfen", sagt der geschäftsführende SPÖ-Gemeinderat Dominik Kogler.

