Radfahrer herzlich willkommen!

Auch im Scheibbser Bezirk haben sich etliche Betriebe voll auf den Radfahrboom der letzten Jahre eingestellt. Denn die Radfahrer und Radtouristen wollen die körperliche Anstrengung meistens auch mit besonderen Erlebnissen verbinden – das beginnt beim genussvollen Essen bis hin zur passenden Unterkunft oder der Radservicestelle in der Nähe. Ein Blick durch den Bezirk.

Das gastronomische Angebot

Wer auf dem Ybbstalradweg radelt, der kommt unübersehbar in Göstling beim Kögerlwirt vorbei. Der neue Betreiber des Gasthofes Markus Schrefel hat sich bereits für die bevorstehende Radsaison gerüstet. Sobald es die Witterung erlaubt, werden die Radständer vor dem Haus montiert. „Radfahrer sind bei uns immer herzlich willkommen. Auch bei den Buchungen merken wir schon, dass die Saison bald wieder losgeht“, meint der Wirt. Als Stärkung für die Biker bietet der Kögerlwirt neben Hausmannskost auch Mehlspeisen, und Eisbecher.

Die Beherberger

Dass der Radtourismus zum wichtigen Einkommenszweig für die Beherbergungsbetriebe geworden ist, ist unumstritten. „Mittlerweile kommen mindestes 50 Prozent unserer Gäste in der Hauptsaison mit dem Rad zu uns. Die meisten Radler, die bei uns Halt machen, kommen aus Oberösterreich und sind zwischen 50 und 70 Jahre alt“, meint Patrick Daurer vom Lunzer Zellerhof. Neben dem Hotel- und Gastrobetrieb bietet der Zellerhof auch einen eigenen Radtaxidienst auf der Strecke Lunz–Waidhofen–Ybbs und von Lunz-Maria Zell an. Die Radfahrer können so nach zweistündiger Voranmeldung bequem im VW-Bus samt Radanhänger wieder an ihr Ausgangs- oder Etappenziel gebracht werden.

Vom Radservice, über den Verleih bis hin zum Handel

Ein regelmäßiges Service des Rades ist das A & O. Das bestätigt auch Radexperte und Shopleiter Julian Gruber von pedalo hero in Wieselburg. „Wir als Spezialisten für Rennräder empfehlen ein bis zwei Checks pro Jahr. Je nach Intensität sollte das Bike jedoch alle 3.000 bis 4.000 geradelte Kilometer serviciert werden. Generell beobachtet der Shopleiter einen Trend hin zum Rennrad: „Speziell sind es neuerdings jüngere Frauen, die ihre Leidenschaft für das schnelle Rad entdecken. Die Preisspanne liegt hier von 1.800 bis 3.000 Euro.“

Ein großes Angebot an Rädern jeglicher Art bietet ebenso das ATZ Steinakirchen. „Wir haben aktuell rund 600 Räder auf Lager. Rund 50 Prozent davon sind E-Bikes“, sagt Georg Haselmeyer. Da die Wartung bei diesen, aber auch herkömmlichen Rädern immer wichtiger wird, hat sich der Betrieb neben dem Verkauf auf die Serviceleistungen spezialisiert. „E-Bikes sollten ein Mal pro Jahr oder alle 1.500 Kilometer gewartet werden“, rät Georg Haselmeyer. Das Service bei E-Bike beinhaltet die Kontrolle der Scheibenbremsen und der Bremsflüssigkeit, der Kette und des Zahnkranzes sowie etwaige Updates.

Wenn bei einer Radtour einmal die Luft ausgeht oder nicht mehr alles rund läuft, schaffen die ÖAMTC-Fahrrad-Stützpunkte Abhilfe. Es handelt sich dabei um 1,4 Meter hohe Service-Stationen, die mit einer Aufhängevorrichtung für Fahrräder, einer Luftpumpe sowie Handwerkzeugen ausgestattet sind und an denen kleinere Gebrechen am Fahrrad bequem und kostenlos selbst behoben werden können. Im Mostviertel gibt es diese Stationen aktuell in Scheibbs, Amstetten, Lunz und Waidhofen. Ebenso im ÖAMTC-Angebot: ein gratis Fahrrad-Check, Fahrrad-Service und E-Bike Akku-Check.

Kostenloser E-Bike-Kurs in Scheibbs am Samstag

Noch ein Tipp: Am 22. April findet in Scheibbs am Parkplatz des Stützpunktes ein kostenloser E-Bike Kurs für Einsteiger, Umsteiger und Kaufinteressierte statt. Anmeldung unter ( 0676 / 69 19 303

Weitere spezielle Tipps zum Thema Radfahren

Anradelfest: Nächsten Samstag, am 22. April, geht bei der Brücke Gstadt/Schütt ab 10 Uhr die offizielle Eröffnung des neuen Radweges zwischen Waidhofen und Ybbsitz über die Bühne inklusive musikalischer Anradelfahrt, Radl-Reparaturtag und Baumpflanzung.

Nächsten Samstag, am 22. April, geht bei der Brücke Gstadt/Schütt ab 10 Uhr die offizielle Eröffnung des neuen Radweges zwischen Waidhofen und Ybbsitz über die Bühne inklusive musikalischer Anradelfahrt, Radl-Reparaturtag und Baumpflanzung. Outdoor - Sport & Bike: Von 21. bis 23. April geht in Wieselburg erstmals die große „Outdoor - Sport & Bike“ über die Bühne. Eine Messe, die ganz im Zeichen des Outdoor- und Bikesports steht und neben Produktneuheiten und zahlreichen Eventangeboten mit „Testivals“ auch Workshops und Vorträge mit interessanten Persönlichkeiten aus der Welt des Sports bietet. Im Bereich Radsport gibt es gleich mehrere besondere Angebote: Teststrecken am gesamten Messegelände vom Geschicklichkeitsparcours, über E-Bike- und Mountainbike-Testmöglichkeiten bis hin zum Rennrad-Rundkurs. Am Samstag macht auch die Kinderradrennserie des NÖ Radsportverbandes Station in Wieselburg (ab 14 Uhr). Zusätzlich gibt es Vorträge von Ex-Radrenn-Profi Roland Königshofer (Sonntag, 14 Uhr) oder dem sechsfachen Race Across America-Sieger Ultraradsportler Christoph Strasser (Freitag, 17 Uhr) sowie eine BMX-Show mit BMX-Profi Senad Grosic (Samstag, 15 Uhr). Am Freitag, 21. April, findet im Rahmen der Messe ab 9 Uhr auch die Fachtagung Rad- und Mountainbike-Tourismus in Niederösterreich statt.

Von 21. bis 23. April geht in Wieselburg erstmals die große „Outdoor - Sport & Bike“ über die Bühne. Eine Messe, die ganz im Zeichen des Outdoor- und Bikesports steht und neben Produktneuheiten und zahlreichen Eventangeboten mit „Testivals“ auch Workshops und Vorträge mit interessanten Persönlichkeiten aus der Welt des Sports bietet. Im Bereich Radsport gibt es gleich mehrere besondere Angebote: Teststrecken am gesamten Messegelände vom Geschicklichkeitsparcours, über E-Bike- und Mountainbike-Testmöglichkeiten bis hin zum Rennrad-Rundkurs. Am Samstag macht auch die Kinderradrennserie des NÖ Radsportverbandes Station in Wieselburg (ab 14 Uhr). Zusätzlich gibt es Vorträge von Ex-Radrenn-Profi Roland Königshofer (Sonntag, 14 Uhr) oder dem sechsfachen Race Across America-Sieger Ultraradsportler Christoph Strasser (Freitag, 17 Uhr) sowie eine BMX-Show mit BMX-Profi Senad Grosic (Samstag, 15 Uhr). Am Freitag, 21. April, findet im Rahmen der Messe ab 9 Uhr auch die Fachtagung Rad- und Mountainbike-Tourismus in Niederösterreich statt. Bike-Park Hollenstein: Eine Besonderheit im Mostviertel ist der 2016 eröffnete und ständig weiterentwickelte Bike-Park beim Königsberg in Hollenstein. Das Angebot richtet sich an Anfänger und Familien genauso wie an erfahrene Mountainbiker und Freerider. Vom Pumptrack über den Technical Trail bis zum 1,8 Kilometer langen Freeride-Trail ist hier für jeden Geschmack das Richtige dabei. Seit 2022 steht nun auch der neuer Uphill-Trail powered by Merida zur Verfügung.

Keine Nachrichten aus Erlauftal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.