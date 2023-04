„Radtourismus ist für uns ein zentrales Thema“

NÖN: Wie wichtig ist der Rad-Tourismus in der Region?

Andreas Purt: Der Radtourismus spielt für uns eine zentrale Rolle. Wir haben mit Ybbstal-, Erlauftal-, Traisen- und Pielachtalradwegen das Thema Flussradeln top besetzt und in den vergangenen Jahren neben dem Ausbau der Infrastruktur hier auch angebots- und werbungsmäßig viel investiert. Dazu haben wir mit dem Alpenvorland-Radweg und natürlich dem Donauradweg zwei weitere Highlights in der Region. Das zeigt sich auch am Feedback unserer Partnerbetriebe. Die Nachfrage ist gut. Viele Radfahrer nächtigen dabei auch bei uns und setzen auf Qualität, Sicherheit, aber auch öffentliche Anreisemöglichkeiten.

Woher kommen die Gäste?

Purt: Vor allem aus Österreich und Deutschland.

Gibt es spezielle Mehrtagesangebote oder setzt man vor allem auf Kurzausflügler?

Purt: Natürlich sind Radfahrer eher kurze Nächtigungsgäste, aber viele Hotels wie etwa die Donau Lodge in Ybbs setzen auf Radtouristen als Ausgangspunkt für Tagesetappen und holen die Gäste abends auch wieder mit einem Bus zurück. Bei Mehrtagestouristen ist unser Highlight eine große E-Bike-Runde in sechs Etappen, die von St. Pölten über Petzenkirchen, Zeillern, Waidhofen, Lunz am See, Mariazell zurück nach St. Pölten führt. Das sind insgesamt 310 Kilometer. Die Tour ist schon sehr gut gebucht.

Was bietet das Mostviertel für Mountainbiker?

Purt: Wir haben heuer ein MTB-Streckennetz von 80 beschilderten Touren mit insgesamt rund 1.300 Kilometern, wobei das vor allem auch von Einheimischen genutzt wird. Dazu haben wir auch einige Gravelbike-Touren im Angebot. Aber natürlich ist beim Mountainbiken das Zusammenspiel mit den Grundbesitzern ganz wesentlich. Da gehen die Interessen leider mitunter etwas auseinander.

Neben dem Bikepark Königsberg in Hollenstein und den Josiberg Trails in Mitterbach soll der Mini-Bike-Park in Annaberg erweitert werden?

Purt: Ja, es gibt Überlegungen und Pläne in Annaberg und auch in St. Aegyd. Die Gespräche laufen. Natürlich spielt dieses Thema auch bei den Überlegungen am Ötscher eine Rolle. Aber auch da hängt alles an den Grundbesitzern.

Ein Thema, das im Mostviertel zuletzt forciert wird, ist das Rennradfahren. Mit den Staatsmeisterschaften im Straßenrennen am 25. Juni in Waidhofen sowie der Schlussetappe der „Tour of Austria“ am 6. Juli von Ybbs nach Sonntagberg werden die bedeutendsten Eintages- und Etappenrennen Österreichs heuer im Mostviertel entschieden.

Purt: Das ist natürlich eine perfekte Bühne, um Werbung für den Radtourismus im Mostviertel generell und das Rennradfahren im Speziellen zu machen. Das Mostviertel bietet topografisch, verkehrstechnisch und landschaftlich ideale Voraussetzungen fürs Rennradfahren, das zudem in den vergangenen Jahren wieder stark boomt. Das wollen wir natürlich nützen und haben auch die schönsten Touren kartenmäßig ausgearbeitet. In Summe haben wir da weit über 1.000 Kilometer Strecken zu bieten.

Keine Nachrichten aus Erlauftal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.