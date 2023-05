Hochkar & Ötscher: Toller Saisonstart und Wechsel in Betriebsleitung

„Ein super Start in die Sommersaison. Das Wetter hat uns in die Karten gespielt“, freut sich Karl Weber, Geschäftsführer der Hochkar & Ötscher Tourismus GmbH über den gelungenen Auftakt. Seit Samstag haben Hochkar und Ötscher ihren Sommerliftbetrieb – bis zu den Sommerferien jeweils nur am Wochenende bei Schönwetter – gestartet. „Dabei hatten wir gefürchtet, dass wir den Start am Hochkar noch verschieben müssten, weil rund um das Gipfelkreuz noch Schnee liegt. Doch aufgrund der Wetterprognosen haben wir dann doch den Liftbetrieb gestartet – zum Glück“, sagt Karl Weber. Die 360°-Skytour ist übrigens schneefrei.

Am Fuße des Ötschers lädt seit Samstag auch der 3D-Bogenparcours wieder dazu ein, erkundet zu werden. Für all jene, die Ausrüstung benötigen, findet der Verleih von Pfeil und Bogen während der Liftbetriebszeiten statt.

Die letzte Sommersaison für Walter Friedl

Besonders war der Start heuer auch für den langjährigen Betriebsleiter der Ötscherlifte Walter Friedl. Für den 60-jährigen Lackenhofer ist es nach 35 Jahren seine letzte Saison. Er wird im Herbst in Pension gehen und hat daher auch die Betriebsleitung in dieser Sommersaison schon in jüngere Hände gelegt. Neuer Betriebsleiter ist der 50-jährige Randegger Reinhard Wagner, der ebenfalls schon seit fast 30 Jahren bei den Ötscherliften tätig ist. Walter Friedl bleibt in seiner letzten Sommersaison technischer Leiter und wird Wagner noch zur Seite stehen.

Für sein langjähriges Engagement erhielt Walter Friedl bereits am Freitag im Rahmen des Betriebsleiterseminars der NÖ Seilbahnen in St. Corona auch zwei besondere Auszeichnungen der Wirtschaftskammer Niederösterreich. Zum einen bekam er „Dank und Anerkennung“ für seine Expertise im Rahmen dieser jährlich stattfindenden Seminare, zum anderen erhielt er auch die Mitarbeiter-Medaille in Gold für seine 35-jährige Tätigkeit bei den Ötscherliften (nunmehr Hochkar & Ötscher Tourismus GmbH).

