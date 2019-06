28. Juni: Eröffnung 3D Bogenparcours in Lackenhof

21. Juli: Bergbrunch im JoSchi Berghaus am Hochkar, 10.30 bis 13 Uhr

21. Juli: Frühschoppen mit Radio-Gärtner Johannes Käfer im Schutzhaus am Ötscher

27. Juli: Der Sonne entgegen, Frühaufsteherfahrt aufs Hochkar mit Frühstück, Start 4.15 Uhr

4. August: 68. Ötscher Gipfelmesse, Beginn 11 Uhr

4. August: Bergbrunch im JoSchi Berghaus am Hochkar, von 10.30 bis 13 Uhr

9. bis 11. August: Bergwelten-Klettersteig-Schnupperwochenende am Hochkar

10. August: Namasté am Berg, Yoga am Hochkar, Beginn 6 Uhr

10. August: Der Sonne entgegen, Frühaufsteherfahrt aufs Hochkar mit Frühstück, Start 4.30 Uhr

15. August: Konzert unter der Linde in Lackenhof, Beginn 19 Uhr

18. August: Brunch im JoSchi, Berghaus Hochkar, ab 10.30 Uhr

18. August: Frühschoppen mit Radio-Gärtner Johannes Käfer im Schutzhaus am Ötscher

24. August: Namasté am Berg, Yoga am Hochkar, Beginn 6 Uhr

24. August: Frühaufsteherfahrt aufs Hochkar mit Frühstück, Start 4.45 Uhr