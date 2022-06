Schadstoffeinsatz in Wieselburg-Land .

Am Dienstagnachmittag ist in einem betrieb in Wieselburg-Land bei Umfüllarbeiten Salpetersäure mit 25% ausgetreten. Die Schadstoffgruppe des Bezirk Scheibss wurde umgehend alarmiert. Auch die FF Wieselburg Stadt und Land war im Einsatz.