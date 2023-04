Alte Volksschule Kienberg als Nostalgietempel

Bis ins Jahr 2008 tummelten sich Kinder und Lehrkräfte in der alten Volksschule in Kienberg unweit der Bahnstation. Nach dem Aus für die Bildungseinrichtung stand das Haus einige Jahr leer, ehe Johann Riegler aus Petzenkirchen die Liegenschaft von der Gemeinde Gaming kaufte. In Windeseile füllten sich die ehemaligen Klassenräume mit einem wahren Sammelsurium von Altwaren, Büchern, Bildern und Nostalgie-Exponaten aller Art.

„Statt das Geld für eine Wurstsemmel auszugeben, habe ich mir schon in Kindesjahren lieber Briefmarken gekauft“, erinnert sich der heute 70-jährige Pensionist an die Anfänge seiner Sammelleidenschaft. Bis heute hat er in der alten Volksschule und in seinem Wohnhaus in Petzenkirchen eine wahre Mega-Sammlung aufgebaut. Mit mehr als drei Millionen Exemplaren hat er die weltweite größte Sammlung an Ansichtskarten und Postkarten.

Aber auch die rund 200.000 Bücher aus mehreren Jahrhunderten können sich sehen lassen. In den penibel sortierten Regalen findet sich alles: von Literatur über alte Wanderführer bis hin zu religiösen oder wissenschaftlichen Werken. Darunter auch eine Bibel anno 1662 oder einen Gesetzesband aus der Zeit von Maria Theresia. „Sogar Stickeralben gab es bereits vor rund 100 Jahren, die Panini-Fußballsticker sind keine neue Erfindung“, erzählt der ehemalige Futtermittelvertreter beim informativen Rundgang durch die drei Geschosse.

In vielen Laden finden sich Lithographien, Zeichnungen und Skizzen von Künstlern. Sogar der Dachboden ist eine einzige Galerie von Kunstwerken und Bildern. Vieles schlummert noch in Schachteln und harrt auf die exakte Durchsicht und richtige Einlagerung. „Immer wieder werde ich von Flohmarkt-Veranstaltern angerufen und zum Kauf eingeladen“, schildert der begeisterte Hobbytänzer. „Aber auch viele Privatpersonen kontaktieren mich, bevor sie alte Dinge entsorgen.“

Ob ehemaliger Direktionsraum, das Lehrmittelzimmer oder der alte Turnsaal – alle Räume der ehemaligen Volksschule sind bis in den letzten Winkel mit Nostalgiesachen dekoriert. Eine sehenswerte Puppensammlung, alte Schreibmaschinen, Küchenutensilien, Möbel, Uhren und vieles mehr. Und immer wieder verbringt der Hobbysammler im Wohnzimmer gemütliche Stunden in seinem Sammelreich umgeben von seinen Schätzen.

„Mit dem Sammeln kam auch immer mehr mein Interesse an der Geschichte“, schildert der Weltrekord-Sammler. Bei fast allen Exponaten erinnert er sich noch an den Ankauf oder die Schenkung und erzählt beim Rundgang viele witzige Begebenheiten. Ab und zu ist er auch in seiner Werkstätte anzutreffen, wo er bei kleineren Reparaturen seiner Sammelstücke selbst Hand anlegt.

Wer Lust hat auf einen Rundgang durch das Riegler-Sammelreich hat, kann gerne einen Termin vereinbaren. Telefon: 0664/3389897.

Keine Nachrichten aus Erlauftal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.