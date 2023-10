Sammlung von Robert Hülmbauer: Geldscheine aus 30 Ländern

Vom 20-Milliarden-Mark-Schein bis zum Ein-Schilling-Schein: Robert Hülmbauer aus Oberndorf kennt sie alle. Und kann sie auch vorzeigen: Rund 500 verschiedene Geldscheine aus über 30 Ländern, darunter auch Raritäten wie diese, finden sich in seiner umfangreichen Banknotensammlung. Seine Liebe zu Geldscheinen hat auch etwas mit seinem Berufsleben zu tun: Der heute 86-Jährige war lange Jahre Bank-Direktor der Raika Oberndorf.

„Ich habe mich bei der Raika vom Lehrling bis zum Direktor hochgearbeitet. Da hat meine Leidenschaft, Banknoten aus aller Welt zu sammeln, begonnen. Und in rund vier Jahrzehnten habe ich immer wieder von Bekannten diverse Geldscheine bekommen“, erzählt Hülmbauer. „Aber auch selber habe ich begonnen, nach seltenen Objekten zu suchen, und habe dabei einge wirklich schöne Stücke gefunden, die auch ein Stück Zeitgeschichte erzählen.“

Banknoten sind Spiegel der Gesellschaft

Banknoten, weiß Hülmbauer, zeichnen stets ein direktes Abbild der Wirtschaft und Gesellschaft ihrer Zeit. „Der Milliarden-Schein stammt von 1923, einer Zeit der extremen Geld-Entwertung. Der Ein-Schilling-Schein war interessanterweise 1944, ein Jahr vor Kriegsende, auf dem Markt.“ In Hülmbauers Sammlung findet sich auch sogenanntes „Notgeld“, das von über 100 Gemeinden als finanzielle Überbrückungshilfe für ihre Bürger aufgelegt wurde. In seiner Tätigkeit als langjähriger Chef der Tauchgruppe West war Hülmbauer auch an den Tauchversuchen im Toplitzsee interessiert, wo Nazigeld gefunden wurde.

Jetzt, findet Robert Hülmbauer, sei es an der Zeit, sich von seinen Banknoten zu trennen: „Ich möchte meine Sammlung gern weitergeben. Wer Interesse hat, kann sich gerne bei mir unter 0676/5044363 melden.“