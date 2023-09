Hochkar-Alpenstraße wieder befahrbar

Die Eröffnung des fertiggestellten Bauabschnitts nahmen am 18. September Göstlings Bürgermeister Friedrich Fahrnberger, Klubobmann und Landtagsabgeordneter Reinhard Teufel, Franz Stiedl (NÖ Straßenbauabteilung 6, Amstetten), Klubobmann und Landtagsabgeordneter Jochen Danninger sowie Ecoplus-Geschäftsführer Helmut Miernicki vor.

Seit den 70er-Jahren verbindet die rund neun Kilometer lange Hochkar-Alpenstraße die B25 in Lassing mit dem Erholungs- und Skigebiet Hochkar. Aufgrund der hohen Verkehrsbelastung und der klimatischen Herausforderungen wurden in den letzten Jahren Generalsanierungen und Erneuerungen erforderlich.

Der Startschuss für die Sanierung der Alpenstraße fiel bereits 2018. Der Ausbau läuft über mehrere Jahre und soll 2024 abgeschlossen werden. Die Bauarbeiten beim Baubschnitt 04, auf einer Länge von 860 Metern, wurden nach dem Ende der Skisaison am 11. April begonnen und unter Totalsperre der Straße ausgeführt. Der erste Teilbereich beinhaltete die Neuerrichtung der beiden Brückenobjekte, was als Vorarbeit für die weiteren Sanierungsabschnitte erforderlich war. Der zweite Teilbereich schließt an jene Abschnitte an, welche in den Vorjahren bereits fertiggestellt wurden.

Im Zuge der Erneuerungen wurden zwei Kurvenkorrekturen hergestellt, wobei die Felsböschung mittels Schremmverfahren abgetragen wurde und sechs talseitige Schultersenkungen durch massive Steinschlichtungen gesichert wurden. Der gesamte vorhandene Asphaltbelag wurde aufgefräst und mittels Zementstabillsierung als neue Tragschichte eingebaut. Mit Abschluss der Asphaltierungsarbeiten und der Herstellung der Leitschienen ist die Hochkar-Alpenstraße seit 1. Juli wieder für den Verkehr freigegeben. Die Fertigstellungsarbeiten wurden unter halbseitiger Verkehrsbehinderung bis 24. Juli weitergeführt und sind nunmehr abgeschlossen.

Ein besonderes Augenmerk wird auf die herausfordernden geologischen Gegebenheiten sowie die Wahl möglichst ressourcenschonender Bauvorhaben gelegt. Dabei wurde sämtliches Aushub- und Abtragsmaterial im Baustellenbereich zwischengelagert, getrennt, gesiebt und in unterschiedlichen Fraktionen gebrochen bzw. für unterschiedliche Arbeiten aufbereitet. Die Gesamtbaukosten der neuesten Sanierungsarbeiten belaufen sich auf 1,32 Millionen Euro.

Zuversichtlicher Blick in die Zukunft

Bei den Bauarbeiten an der gesamten Rest-Trassenlänge von 2.570 Meter im Jahr 2024 können der Ablaufplan eingehalten, die Sanierungsarbeiten komplett abgeschlossen und die beträchtlichen Behinderungen für den Tourismusstandort Hochkar beendet werden.