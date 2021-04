Durch die Bauarbeiten ergeben sich einige Verkehrsbeschränkungen. So ist aufgrund eines notwendigen Felsabtrages und der Bauarbeiten die Straße bis 18. Juni von Montag bis Donnerstag, in der Zeit von 7.30 Uhr bis 19 Uhr und Freitag, von 7.30 Uhr bis 15 Uhr, gesperrt. An den Wochenenden und an Feiertagen ist die Fahrbahn zumindest halbseitig für den Verkehr freigegeben.

Im zweiten Bauabschnitt erfolgen ab 18. Juni die Asphaltierungsarbeiten. Dazu ist eine Totalsperre notwendig. Die genauen Zeiten werden Mitte Mai bekannt gegeben. Die Beschränkungen gelten auch für Fußgänger und Radfahrer.