Scheibbser Regionalladen insolvent, bleibt aber geöffnet

Die Betroffenheit von Franz Reiterlechner, einer der drei Gesellschafter der Nah guat GmbH ist selbst durch das Telefon hörbar. „Uns hat das selbst getroffen wie ein Keulenschlag. Wir haben damit überhaupt nicht gerechnet, weil die Geschäfte eigentlich relativ gut gelaufen sind. Aber wir sehen uns plötzlich mit Altverbindlichkeiten konfrontiert, die weit zurück in der Vergangenheit liegen. Unsere aktuellen vier Mitarbeiterinnen rund um unsere seit Oktober des Vorjahrs im Amt befindliche Geschäftsführerin Andrea Holzknecht haben damit nichts zu tun. Die leisten eine hervorragende Arbeit“, schildert Franz Reiterlechner im NÖN-Telefonat.

Der Nah guat GmbH fehlt es aufgrund dieser Altverbindlichkeiten derzeit einfach an Liquidität. Die Außenstände belaufen sich auf 264.000 Euro. Demgegenüber stehen Aktiva von rund 117.000 Euro, wovon 93.000 Euro Anlagevermögen sind. „Uns ist bewusst, dass wir mit diesem Insolvenzantrag viele Kunden, aber vor allem auch viele Lieferanten vor den Kopf gestoßen haben. Das tut uns auch leid. Aber es ist dies für uns der einzig mögliche Ausweg, um aus dem Dilemma hinauszukommen“, erklärt Reiterlechner.

Den 108 betroffenen Gläubigern will man im Rahmen des Sanierungsverfahrens die Mindestquote von 20 Prozent zahlbar innerhalb von zwei Jahren anbieten. Als Masseverwalter agiert der Scheibbser Rechtsanwalt Christian Kies.

Geschäft und Gastro sollen offen bleiben

Das Geschäft sowie die angeschlossene Gastronomie sollen auf alle Fälle normal geöffnet bleiben. Auch die vier Mitarbeiterinnen, darunter ein Lehrling, will man halten. „Gerade jetzt im Ostergeschäft hoffen wir, dass uns die Kunden die Treue halten. Wir bemühen uns alle, regionale Produkte an diesem Standort anzubieten, haben derzeit rund 1.000 Produkte im Sortiment. Die Kunden schätzen unsere Qualität. Gerade in Zeiten wie diesen ist es besonders wichtig, kleine regionale Geschäfte und Produktionskreisläufe zu unterstützen! Daher hoffen wir auch auf die Unterstützung und Solidarität der Kunden bzw. den entsprechenden Einkauf bei uns. Nur wenn entsprechende Einkäufe getätigt werden, können auch in schwierigen Zeiten solche Geschäfte überleben“, sagt Reiterlechner.

Und auch Masseverwalter Christian Kies glaubt nach einer ersten Einschätzung, dass einer Fortführung nichts im Wege steht. „Die Zeichen stehen auf Fortführung, wozu wir auch alle vier Mitarbeiterinnen benötigen werden. Aber Genaueres kann ich aktuell noch nicht beurteilen, weil es erst in der nächsten Woche die erste konkrete Besprechung gibt“, erklärt Rechtsanwalt Christian Kies gegenüber der NÖN. Die erste Gläubigerversammlung ist für 30. Mai angesetzt, die Sanierungsplantagsatzung für 27. Juni.

Der Nah gut-Regionalladen wurde Ende Oktober 2017 im Scheibbser Gewerbegebiet eröffnet - mit Billa und Spar als direkte Nachbarn. Hinter der GmbH stehen die drei Gesellschafter Franz Reiterlechner, Anton Krenn und Daniel Aigner.

Rund um das Sanierungsverfahren laufen auch zwei behördliche Verfahren. Zum einen eine Klage der ehemaligen Geschäftsführerin gegen die GmbH und zum anderen eine Strafanzeige bei der Polizei gegen diese.

