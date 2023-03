Heizwerk: Planung ist auf Schiene

Im Sommer des Vorjahres lud die Nahwärmegenossenschaft Lunz zur ersten Infoveranstaltung bezüglich des Neubaues eines Heizwerkes. Nun sind die Pläne für das Projekt konkret. Ein geeignetes Betriebsgebietsgrundstück (7.900 m²) in Weißenbach wurde bereits angekauft, die Pläne in der jüngsten Gemeinderatssitzung präsentiert. Das Ingenieurbüro Ringhofer & Partner GmbH, bereitet gerade die Einreichunterlagen für das Biomasseheizwerk und den Rohrnetzplan für die Fernwärmeleitungen vor. „Es ist so weit alles auf Schiene. 52 Einfamilienhäuser und 12 Wohnbauten haben bereits fixe Verträge“, weiß Bürgermeister Josef Schachner, der bei der Gemeinderatssitzung am Donnerstag den Obmann der Nahwärmegenossenschaft Lunz, Karl Pechhacker, begrüßen konnte. Er berichtet dem Gemeinderat über den aktuellen Stand des rund acht Millionen-Vorhabens. Zudem wurde im Gemeinderat ein Wärmelieferungsvertrag mit der Genossenschaft für das Objekt Schulstraße 13 und den Wohnhäusern St. Johannesstraße abgeschlossen. Die Polizeiinspektion wird mit einer gesondert zu beschließenden Vereinbarung gemäß Mietvertrag von der Gemeinde versorgt. „Diese wird jedoch einen Beitrag zu den Anschlusskosten leisten. Beim Vertrag wird der NÖ Biowärmeindex eingesetzt“, betont Schachner.

Der Spatenstich für das neue Heizwerk mit 2.000 MWh Leistung soll in wenigen Wochen erfolgen. Bereits im Herbst wird der Betrieb gestartet.

