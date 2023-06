Mit Blick über den Gartenzaun

Die Schaugartentage in Niederösterreich sind zu einer fixen, erfolgreichen Veranstaltungsreihe geworden. Nun stehen sie sprichwörtlich vor der Gartentüre: Egal, ob Stifts-, Schloss-, Erlebnis- oder bezaubernde Privatgärten: bei den Schaugartentagen wird im ganzen Bundesland die ökologische Vielfalt der niederösterreichischen Gartenkultur präsentiert.

Im Bezirk Scheibbs öffnet das Mendlingtal in Göstling mit seinem 3,5 Kilometer langen Wanderweg an diesen beiden Tagen von 9 bis 17 Uhr im Rahmen der Schaugartentage „Sommerlust“ die Gartentüre.

Weiters bietet die Familie Fössl Einblicke in ihren Kräutergarten Kanlehen. Besichtigungen und Rundgänge werden hier an beiden Tagen ab 10 Uhr angeboten. Der Garten von Familie Fössl befindet sich in Göstling an der Ybbs im Steinbachtal. Das alte Haus ist leicht erreichbar und liegt direkt an der Straße zum Wildnisgebiet Dürrenstein und dem Eulenweg, einem beliebten Familienausflugsziel. Von der Straßenseite her ziert der Vorgarten das bereits seit 1305 bestehende alte Haus und begrüßt Besucherinnen und Besucher schon von Weitem mit bunten Stauden und Kräutern.



Im KräuterKraftWerk in Steinakirchen kann man am Samstag, ab 18 Uhr und Sonntag von 10 bis 17 Uhr gemütlich durch den Schaugarten schlendern und gleichzeitig tolle Handwerkskunst genießen.

Einen besonderen Anreiz zum Besuch eines Schaugartens – auch außerhalb der Schaugartentage – bietet das heurige Gewinnspiel mittels Sammelpass: 5 Stempel sammeln und den ausgefüllten Pass an schaugaerten@naturimgarten.at übermitteln. Jede Einsendung eines vollständig ausgefüllten Sammelpasses wird mit einer Gratiseintrittskarte in einen unserer TOP-Schaugärten oder einem Gartenbuch belohnt. Zusätzlich wird unter allen Einsendungen als Hauptpreis ein Gartensommer-Wochenende für 2 Personen in Niederösterreich verlost.