Scheibbs 16-Jähriger mit Moped frontal in Klein-Lkw gekracht

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Symbolbild Foto: APA

A uf der Eisenwurzenstraße in Scheibbs ist am frühen Montagabend ein 16-Jähriger mit einem Moped frontal in einen Klein-Lkw gekracht.