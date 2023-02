2.500 Entlehnungen pro Jahr in der Stadtbücherei

Mehr als 6.500 unterschiedliche Medien – von Zeitschriften über Bücher aller Gattungen bis hin zu Tonies – und weitere 3000 e-Medien der „Onleihe“ verwaltet das sechsköpfige Scheibbser Stadtbüchereiteam mit Edith Eibner, Christl Jansky, Christine Karner, Gerda Scholz, Roswitha Wutzl und Juliana Guger.

Dienstag und Freitag hat die Stadtbücherei direkt am Rathausplatz jeweils von 9 bis 11 und 16 bis 19 Uhr geöffnet. „Die Bücherei liegt im Nachhaltigkeitstrend. Denn nicht alle Bücher muss man selbst besitzen, es genügt, sie zu lesen“, betonte Edith Eibner beim Tag der offenen Tür in der Stadtbücherei am vergangenen Freitag.

Foto: Eplinger Foto: Christian Eplinger

Im Rahmen dessen eröffnete Bürgermeister Franz Aigner gemeinsam mit Verena Resch vom Treffpunkt Bibliothek und einigen Gemeindevertretern auch den neuen Eingangsbereich der Stadtbücherei. Ein modernes Empfangpult ersetzt den lang gezogenen Eckschreibtisch. „Eine Aufwertung für die Bücherei“, freut sich das Büchereiteam, das laut Eibner im Vorjahr rund 2.500 Entlehnungen in der Bücherei abgewickelt hat.

Die Kosten für die Neuausstattung betrugen knapp 14.000 Euro. Die Arbeiten führten die Tischlerei Haselmaier und die Mitarbeiter des Bauhofes der Stadtgemeinde durch. „Wir freuen uns, dass unser engagiertes Bibliotheksteam die Kunden nun noch besser servicieren kann und so die Lust am Lesen von Jung bis Alt weiter weckt“, betonte Bürgermeister Franz Aigner.

Am Freitag gab es beim Tag der offenen Tür auch noch einen Bücherflohmarkt und ein Erzähltheater für Kinder. Außerdem stellten die Bibliothekarinnen ihre persönlichen Lieblingsbücher vor.

