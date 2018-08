Die „Gesunde Gemeinde Scheibbs“ rund um die ehrenamtliche Leiterin Ingrid Hödl motiviert in diesem Herbst mit einigen ganz besonderen Veranstaltungen, etwas für sich und die eigene Gesundheit zu tun. Und so startet am 21. September der Workshop „Rund um die Nudel“ mit Seminarbäuerin Petra Eder. Sie zeigt, wie man verschiedene Teige und Nudelsorten selbst herstellt.

Das ist weniger aufwendig, als viele glauben. Nachdem der Brotbackkurs für Einsteiger im Frühjahr ein sensationeller Erfolg war, führt Seminarbäuerin Jenny Gruber am 19. Oktober in die Kunst des Gebäckmachens ein. Am 22. November um 19.30 Uhr präsentiert Peter Löwenstein die Multimediaschau „Indochina – Vietnam, Laos, Kambodscha“.

Und da Bewegung auch eine ganz wichtige Säule der Gesundheit ist, werden auch Bewegungskurse angeboten. Erstmalig gibt es unter dem Motto „Bewegung und Begegnung“ ein Gesundheitsturnen am Sessel mit Renate Heim. Der Kurs startet am 24. September um 9.30 Uhr im Festsaal. Für schwingende Bewegung sorgt Anita Pflügl ab 3. Oktober, jeweils ab 19 Uhr wieder beim Smovey-Kurs.

Nähere Infos unter www.scheibbs.gv.at