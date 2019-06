Auf „unschuldig“ plädierte ein ungarischer Staatsbürger, der als Angeklagter wegen Einbruchs in ein Haus in Oberndorf vor Bezirksrichter Oliver Baumschlager stand. Am Tag der Tat sei er mit dem Wagen seines Onkels als Autohändler zum „Auto anschauen“ in diversen Autohäusern in Niederösterreich unterwegs gewesen, habe auf dem Heimweg nach Ungarn einen Anhalter mitgenommen.

„Bei St. Pölten habe ich die falsche Abfahrt genommen. Der Anhalter hat gesagt, er kennt eine andere Route. Dann hat uns die Polizei angehalten und gesagt, dass ich verdächtig bin. Aber in Oberndorf bin ich gar nicht gewesen“, schildert der Angeklagte. Der Anhalter, sei, wie der Richter aus dem Polizeibericht vorliest, davongelaufen. Als Zeugen wird das Ehepaar aufgerufen, das den Einbruch um die Mittagszeit in ihrem Zweitwohnsitz in Oberndorf live miterlebte. Zwei Eindringlinge seien im Haus gewesen, erklären die Eheleute, ein fremdes Auto vor dem Haus geparkt. Einen der unbekannten ungebetenen Besucher habe die Frau gesehen, den anderen ihr Ehegatte.

„Wir haben auf Fotos die Einbrecher erkannt“

„Die Polizei hat uns Fahndungsbilder gezeigt. Wir haben die beiden Einbrecher wiedererkannt“, sagt der Zeuge. Und auch seine Frau bestätigt: „Auf einem der Fotos war der Mann, den ich bei uns im Haus gesehen habe. Der war jünger, kleiner, hatte keinen Bart.“ Zu einem Diebstahl sei es nicht gekommen: „Die beiden sind sofort weggelaufen. Ich habe ihnen noch nachgerufen. Gestohlen haben sie nichts.“

Zurück zum Angeklagten: Keiner der beiden Zeugen erkennt diesen als einen der Männer wieder, die sie im Haus überrascht haben. Der Ungar sei auch auf keinem der Polizeifotos gewesen. Die Polizeifotos, stellt der Richter fest, sind im Polizeiakt auch leider nicht enthalten. Alles bestens also für den Angeklagten: Der gemeinsam mit zwei Freunden aus Ungarn Angereiste wird aus Mangel an Beweisen von Bezirksrichter Oliver Baumschlager freigesprochen: „Beide Zeugen konnten Sie nicht identifizieren.“ Eines aber gibt er dem Freigesprochenen noch mit auf den Weg: „Ich muss Ihnen sagen, Ihre Geschichte glaube ich Ihnen trotzdem nicht. Passen Sie besser auf, wenn Sie das nächste Mal nach Österreich kommen.“