Benefizabend von Kammerer und Hader: Der Lehrer und sein Schüler

Josef Hader und Johannes Kammerer geben bei einem Benefizabend unter dem Motto „Best of“ ausgewählte Highlights aus ihren gemeinsamen Programmen zum Besten. Die Veranstaltung findet am 3. März um 19.30 Uhr in der Aula des BORG Scheibbs statt. Hader und Kammerer haben bereits in den vergangenen Jahren miteinander fünf Programme gestaltet und mit großem Erfolg aufgeführt.

Kennengelernt haben sich die beiden am Stiftsgymnasium Melk. Hader war dort Schüler, Kammerer Lehrer. Josef Hader ist zurzeit mit seinem Programm „Hader on Ice“ auf Tour. Als gebürtiger Scheibbser und Freund Haders hat Johannes Kammerer, der als Schüler das BORG besucht hatte, diesen Benefizabend vermittelt.

Der Reinerlös des Benefizabends kommt dem Verein „Willkommen - Verein zum Finden einer neuen Heimat“ zugute. Der Verein finanziert damit die Deutschkurse in Scheibbs für Asylwerber und Asylberechtigte in der Region. Denn „mit dem Reden kommen die Leute zusammen. Sprache ist ein wichtiges Tor zur Integration und nur mit Sprache kann ein Willkommen gelingen“, betont Vereinsobmann Josef Ginner. Karten für den Benefizabend im Vorverkauf gibt es bei den Sparkassen Purg stall, Scheibbs und Wieselburg. Eintrittspreis: 25 Euro. Eine Veranstaltung des Kulturservice der Stadtgemeinde Scheibbs.

