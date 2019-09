Im August haben diese den Helferschein gemacht und sind nach einem 16-stündigen Erste-Hilfe-Kurs für den Dienst in der „Wanne“ ausgebildet worden. Besonderer Dank gilt Veronika Pruckner, die die „Lehrlinge“ kompetent ausgebildet und auch die Prüfungen abgenommen hat. Somit ist ein voller Ehrenamts-Dienstplan in der Wintersaison 2019/20, die nach der Generalreinigung am 4. Oktober beziehungsweise für Vereine und Schulen schon am 30. September wieder beginnt, gewährleistet. „Wir haben mittlerweile schon über 60 aktive Mitglieder und freuen uns über zahlreiche Besucher in der Wanne Scheibbs“, lädt Obfrau Eva Hottenroth schon jetzt zum Besuch der Wanne Scheibbs ein.