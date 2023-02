Bezirksjägermeister Schuster: „Endlich wieder alle Hegeschauen“

NÖN: Die Corona-Zeit hat auch große Auswirkungen auf die Jagd und die Jäger im Bezirk gehabt. Welche waren das?

Ferdinand Schuster: Gemeinsames Jagen war nur eingeschränkt möglich. Viele Hegeringversammlungen und Hegeschauen sind ausgefallen. Das gesellige Element, das wir so schätzen, war stark verringert. Darum bin ich so froh, dass alle Hegeringversammlungen, die Hegeschauen und die Abschussplanbesprechung wieder stattfinden können.

Konnten die Abschussquoten während der vergangenen drei Jahre erfüllt werden?

Schuster: Nicht wirklich. Dass die Menschen während der Lockdowns nicht auf Urlaub fahren konnten, hat 2020 und 2021 viel mehr Ausflügler, Wanderer und Mountainbiker in den Wald gebracht. An und für sich eine gute Sache, wenn sich der Mensch im Wald angemessen verhält. Leider war das nicht immer der Fall.

Und das hat sich auf das Verhalten des Wilds ausgewirkt?

Schuster: Man hat gemerkt, dass das Wild deutlich verschreckter war. Der Landesjagdverband hat deswegen 2020 einen Folder über das richtige Verhalten im Wald herausgebracht.

Was waren weitere Besonderheiten der Jagd in den vergangenen Jahren?

Schuster: Wir haben in den Abschussstatistiken einen weitaus höheren Anteil an Schwarzwild, also Wildschweine. Der hat sich von vorher rund 50 Tieren pro Jahr auf insgesamt 118 Abschüsse im Jahr 2021 fast verdoppelt. 2022 waren es 98 Abschüsse.

Forstmeister Michael Maunz begrüßte am Samstag viele Ehrengäste bei der ersten Hegeschau des Bezirks im Glassalon Langau, unter anderem Thomas Prinzhorn, Bezirkshauptmann-Stellvertreter Manuel Höfer, Gernot Kuran, Bürgermeisterin Renate Rakwetz, Bezirksjägermeister Ferdinand Schuster, Stellvertreter Martin Mayrhofer sowie den Obmann des Bezirksbeirates Georg Mandl. Foto: Wurm

Warum gibt es auf einmal mehr Wildschweine?

Schuster: Ich glaube nicht, dass es generell mehr Schwarzwild gibt, aber die Tiere sind reines Nachtwild und daher extrem schwer zu bejagen. Seit drei Jahren ist aber bei der Wildschweinjagd eine Nacht-Sehhilfe erlaubt. Ich denke, dass wir deswegen eine höhere Trefferquote haben. Beim Schwarzwild ist das Monitoring sehr wichtig, weil die Tiere in der Landwirtschaft und auf den Almen, großen Schaden anrichten.

Gibt es auch Tiere, deren Bestand sich verringert hat?

Schuster: Die Bedeutung des Niederwilds hat sich im Vergleich zu früher im Bezirk stark verringert. Besonders Fasan und Rebhuhn haben so gut wie gar keine Bedeutung mehr. Das bekommen besonders die früher starken Niederwild-Gebiete zu spüren. Zurückzuführen ist das meiner Meinung nach auf Umweltverschmutzung, fehlenden Rückzugsraum für das Niederwild und die höheren Bestände von Beutegreifern, die nicht bejagt werden dürfen.

