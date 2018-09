Johannes und Monika Auer betreiben einen Bio-Bauernhof in Scheibbsbach: „Uns ist wichtig, dass den Tieren das Beste, was wir ihnen bieten können, geboten wird. Das ist zum einen die Weidehaltung beziehungsweise Bealpung und zum anderen die Heufütterung und das natürliche Aufwachsen in der Mutterkuhherde“, betonen die beiden.

| Michael Kainz