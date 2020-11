Nachdem heuer coronabedingt sowohl die Tage der offenen Tür als auch die Schulinformationsmesse in Wieselburg ausgefallen waren, hatten vier BORG-Professoren unter der Leitung von Sport- und Psychologie-Professorin Sabrina Gallistl eine besonders kreative Idee, wie sie ihre Schule präsentieren können. Gemeinsam mit BORG-Schülern kreierten sie den den BORG-Adventkalender.

Jeden Tag im Dezember wird bis Weihnachten auf dem Facebook- und Insta-Account des BORG Scheibbs ein Kästchen geöffnet. Dahinter verbergen sich einminütige Videobotschaften von BORG-Schülern.

„Die Schüler geben so einen Einblick in den Schulalltag und schildern, was sie an ihrer Schule besonders schätzen“, verrät Sabine Gallistl.

https://www.facebook.com/BORG-Scheibbs-719152364905245