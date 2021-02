Die wichtige Rolle der Gemeinden gerade in Corona-Zeiten unterstrichen ÖVP-Landtagsabgeordneter Anton Erber (links) und Gemeindebundobmann Bürgermeister Franz Aigner bei einem Pressegespräch in Scheibbs. Gemeinden sind der Wirtschaftsmotor der Region und beweisen auch in der schwierigen Phase dank bester Zusammenarbeit mit den Einsatz- und Freiwilligenorganisationen und den Behörden, was sie alles in der Lage sind, zu leisten. „Die Teststraßen der Gemeinden vor allem bei uns im Bezirk sind dafür ein Musterbeispiel“, betonen Erber und Aigner.

Christian Eplinger