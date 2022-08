Scheibbs, Burgenland Alkolenker kam ins Schleudern: Zwei Verletzte bei Pkw-Kollision

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Symbolbild Foto: Monika Gruszewicz, Shutterstock.com

E in alkoholisierter 39-Jähriger ist am Samstagabend mit seinem Pkw auf der B25 in Scheibbs ins Schleudern geraten und mit dem entgegenkommenden Wagen einer 30-jährigen Burgenländerin kollidiert.