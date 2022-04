DJ Zeus : 2023 folgt Gig in Kopenhagen

Werbung

Ende März fand in der portugiesischen Hauptstadt das Gastrobizz statt. Ein Event, bei dem sich rund 350 Gastronomen aus Österreich austauschen und an Vorträgen aus der Branche teilnehmen. Jedes Jahr wird die Veranstaltung in einer anderen europäischen Hauptstadt abgehalten. Der in Scheibbs lebende DJ und Unternehmer Philipp Pflügl, bekannt als DJ Zeus, wurde für die Aftershow-Partys bei diesem Event gebucht.

Unter den Gästen waren nicht nur Top-Speaker wie Tobias Beck und Leo Martin, sondern auch Szene-Gastronomen wie Stefan Süß von der Nachtleben Gruppe in Oberösterreich, Johny Daxböck von Johny’s Burger in Pöchlarn und Erich Mayrhofer vom Bärenwirt in Petzenkirchen.

Aufgrund des Erfolges hat Pflügl gleich den nächsten Auftrag in der Tasche: die Gastrobizz im März 2023, die in Kopenhagen (Dänemark) stattfinden wird.

