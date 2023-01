Faschingslesung Scheibbs: Ein bisschen Spaß muss sein ...

Lesezeit: 2 Min SK Simone Klein

D as war das Motto am Freitagabend, wo im gemütlichen Ambiente des „SciBBess – Stadtcafé“ in Scheibbs die Wieselburger Autorengruppe „Schriftzug 3250“ unter Christine Tippelreiter zur alljährlichen Faschingslesung lud. Präsentiert wurden selbstverfasste Texte und Sketches zum Staunen, Schmunzeln und Tränen lachen.