Einbruchstäter verurteilt

Ein Einbruch in ein Wohnhaus in Scheibbs im Jahr 2020 machte der Polizei lange zu schaffen. Im Dezember 2022 wurde jedoch ein junger Chilene bei einem versuchten Einbruch in Frankreich festgenommen, der durch Blutspuren dem Verbrechen zugeordnet werden konnte.

Der 22-Jährige musste vor das Landesgericht St. Pölten treten und bekannte sich schuldig. Er erklärte, dass er in Chile Schulden hatte, weil er für Epilepsie-Medikamente und Arzttermine seiner Freundin bezahlen musste. Jemand hätte ihn deswegen angeheuert, um in Europa und Österreich Einbrüche zu begehen.

Laut dem jungen Mann reiste er zuerst nach Frankreich, wo er seinen Komplizen traf. Die beiden sollen sich nach Anweisungen ihres Auftraggebers auf den Weg nach Österreich gemacht haben.

Der 22-Jährige behauptete, dass sie in der Nähe von Wien in einem Zelt geschlafen hätten und von dort aus nach Scheibbs gefahren seien. Das Haus, in das sie letztendlich einbrachen, wählten die beiden Männer angeblich willkürlich aus. Dort sollen sie die Terrassentür mit einem Schraubenzieher eingeschlagen haben und erbeuteten Schmuck, Bargeld, Goldmünzen, einen Silberbarren und ein Nazi-Abzeichen. Die Beute hatte einen Gesamtwert von 46.000 Euro.

Die erbeuteten Gegenstände verkauften der Angeklagte und sein Komplize angeblich in Italien, dann machte der 22-Jährige noch Urlaub in Rom und kehrte in sein Heimatland zurück. Für seine Mühen bekam er angeblich nur rund 3.000 Euro.

Der Richter hielt die Geschichte des Chilenen für äußerst unglaubwürdig. Es wird vermutet, dass der Angeklagte an mehreren Einbrüchen in Europa beteiligt war. Der 22-Jährige wurde zu zwei Jahren Haft verurteilt, wovon 16 Monate bedingt nachgesehen wurden. Nicht rechtskräftig.

