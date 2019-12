120 Teilnehmer aus den Polytechnischen Schulen in NÖ, darunter auch Schüler der PTS Scheibbs, bewiesen an fünf Stationen ihre sportlichen, geistigen und praktischen Begabungen. Im Praxisteil stand in der Bauakademie das Mauern eines kleinen Kamins auf dem Programm. Etwa zwei Stunden hatten die Poly-Schüler Zeit, konzentriert und genau mit Kelle und Wasserwaage zu hantieren. Die Scheibbser Bau-Holzgruppe bestätigte auch heuer, wie im Vorjahr, ihre Vorrangstellung und sicherte sich die ersten fünf Plätze. Erster wurde Simon Teufl, gefolgt von Tatjana Tanzer, Florian Haselreither sowie Fabian Rambousek und Simon Rechberger. Neben der Urkunde und einer Wasserwaage erhielten die Top Fünf-Platzierten Elektronikgutscheine im Wert von 50 bis 250 Euro. Im Anschluss an die Siegerehrung endete dann ein erfolgreicher und ereignisreicher Tag mit einem großen Buffet in der Bauakademie Haindorf.