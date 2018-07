Am 25. August 1968 wurde die Evangelische Heilandskirche in Scheibbs eingeweiht. Sogar das Fernsehen war damals dabei.

Es war ein großer Tag damals für die kleine evangelische Gemeinde im Raum Scheibbs.

Trotz teils heftigem Regen setzte sich ein Festzug bei der Schule in Richtung des neuen Gotteshauses in Bewegung. „Begleitet von der Stadtkapelle Scheibbs sangen wir ‚Tut mir auf die schöne Pforte, führt in Gottes Haus mich ein‘. Ein überraschend gekommenes Fernsehteam nahm die wichtigsten Szenen auf“, schrieb der damalige Pfarrer Wilhelm Stritar am Abend des 25. August 1968 in sein Kirchenbuch.

Stritars Sohn Werner blickte noch einmal auf dieses „Wunder“ zurück und freute sich, dass die Kirche an diesem Festtag bis auf den letzten Platz gefüllt war. Stritar erinnerte an die große Spenden- und Hilfsbereitschaft vieler Organisationen, befreundeter Pfarrgemeinden und Privatpersonen, die den Bau der Kirche ohne Schulden ermöglicht hatten. Auch der damalige Kanonikus Kloiber hatte die katholische Bevölkerung zu Spenden aufgerufen.

Nun aber ist die Heilandskirche seit 50 Jahren die Heimstätte der evangelischen Glaubensgemeinde, wozu auch Vertreter von Ämtern und Behörden, Nachbarn und Freunde herzliche gratulierten.

Pfarrer Làszlò Làszlò ließ es sich nach einer emotionalen, zugleich aber humorvollen Predigt nicht nehmen, gemeinsam mit Kurator Josef Trinkl den beiden „guten Geistern“ der Außenanlagen der Kirche, Gernot Fallmann und Erich Lang, für ihren jahrelangen Einsatz zu danken. Danach klang der Sonntagvormittag mit Musik und einer Agape fröhlich aus.