Gewerkschaft Bau-Holz verteilt Trinkwasser an Bauarbeiter

Daher verteilt die Gewerkschaft Bau-Holz (GBH) derzeit erfrischendes Trinkwasser an Bauarbeiter. Vergangene Woche war Lachmayr gemeinsam mit Betriebsratsvorsitzendem Reinhard Pitzl bei der Scheibbser Baufirma Traunfellner unterwegs.

Bauarbeiter müssen in der Sonne hart arbeiten, ob sie wollen oder nicht. Sie können meist nicht in den Schatten flüchten. Die Gewerkschaft Bau-Holz (GBH) appelliert an die Baustellenverantwortlichen, die Gefahren von Hitze und Sonne ernst zu nehmen. Im Sommer ist Bau-Hauptsaison, enge Fertigstellungstermine erschweren die Situation. Dazu kommen Lärm, Staub, Stress, gefährliche Arbeitsbedingungen und andere Arbeitsbelastungen. „Das haut sogar den stärksten Bauarbeiter um", warnt GBH-Regionalsekretär Daniel Lachmayr.