Es ist ein Projekt, das schon vor Baustart die Gemüter in Scheibbs ordentlich bewegt. Die Stadtgemeinde Scheibbs und die EVN planen gemeinsam, das historische Erlauf-Kraftwerk Brandstatt sowie die Heubergbrücke zu erneuern. Grundsätzlich ist neben der Kraftwerks-Modernisierung auch die Verlegung der einspurigen Heubergbrücke von ihrem jetzigen Standort ein paar hundert Meter rauf zum Kraftwerk geplant. Damit soll auch die verkehrstechnische Situation bei der Einbindung in die Eisenwurzenstraße wesentlich verbessert werden. Über die ursprünglichen Pläne der Stadtgemeinde, die alte Heubergbrücke abzureißen, ist mittlerweile eine Diskussion unter den Scheibbser Gemeindemandataren und der Bevölkerung entstanden. Schon im Vorfeld der September-Gemeinderatssitzung hatten 170 „patriotische Scheibbser“ für den Erhalt der 1837 errichteten Heubergbrücke beim Scheibbser Keramikmuseum unterschrieben (die NÖN berichtete).

Nun wird im Ausschuss für Raumordnung, Bauwesen und Infrastruktur sowohl das Verkehrskonzept als auch eine entsprechende Radweganbindung und der mögliche Erhalt der Heubergbrücke als Aussichtsplattform nochmals beraten.

Eplinger Gleichzeitig ist eine neue Brücke über die Erlauf geplant. Aktuell werden im Auftrag der Wasserbauabteilung des Landes im Bereich vor dem Kraftwerk der Hochwasserabflussbereich verbessert und die Uferböschung erneuert (oben).

Das gemeinsame Projekt selbst ist mittlerweile soweit auf Schiene, dass einem Baubeginn im Frühjahr 2020 nichts mehr im Wege stehen sollte. Die wasserrechtliche Bewilligung für das Kraftwerk ist vorhanden und auch die nötigen Umwidmungen für die neue verkehrstechnische Erschließungen sind durch.

In dieser Woche werden die beiden Projekte der Öffentlichkeit präsentiert. In der Aula des Rathauses gibt es seit Montag eine Informationsausstellung zum neuen Kraftwerk Brandstatt und dem Verkehrskonzept. Geöffnet hat die Ausstellung von 8 bis 12 Uhr sowie am Dienstag und Donnerstag auch von 13.30 bis 18 Uhr. Am Donnerstag, 17. Oktober, stehen im Rahmen eines begleitenden Informationsabends in der Aula von 16 bis 20 Uhr die politischen Vertreter, Mitarbeiter des Bauamtes, des beauftragten technischen Planungsbüros und der EVN für detaillierte Fragen und Diskussionspunkte zur Verfügung.

1,2 Millionen Euro hat die Stadtgemeinde für dieses Projekt vorgesehen und kann dabei auf die Unterstützung des Landes zählen. Die EVN investiert rund 4 Millionen Euro. „Wir erhoffen uns dadurch einerseits eine Erzeugungssteigerung von derzeit 1,4 GWh auf 3,3 GWh sowie deutlich geringere Betriebskosten durch moderne Ausstattung und Fernsteuerung“, erläutert EVN-Pressesprecher Stefan Zach. Einher gehen mit der Modernisierung der Einbau neuer Fischauf- und -abstiegshilfen sowie eine lokale Verbesserung der Hochwassersituation.