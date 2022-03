Hader erspielte 4.675 Euro

Werbung

Eva Hottenroth stellte in diesem Rahmen auch die beiden vom Verein „Willkommen“ herausgegebenen Bücher „ZuMUTungen – Mit hoffnungsvollen Grüßen“ und „ErMUTigungen – Die Menschen von Scheibbs“ sowie den Verein „PatInnen für Alle“ vor. Dieser bietet für Kinder in Österreich Patenschaften an. Die Veranstalter freuten sich über viele Besucher und einen gelungenen Abend.

Nun steht der Reinerlös fest: 4.675 Euro wurden für den „Willkommen – Verein zum Finden einer neuen Heimat“ hereingespielt. Der Verein finanziert damit die Deutschkurse in Scheibbs für Asylwerber und Asylberechtigte in der Region. Auch die Kriegsvertriebenen im Lehenhof werden von den beiden Vereinen „Willkommen“ und „Brücke Scheibbs“ in Zukunft tatkräftig unterstützt.

