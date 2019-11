Sieben Stimmen fehlten Peter Frosch bei den Gemeinderatswahlen 2010, damit die FPÖ wieder in den Gemeinderat der Bezirkshauptstadt eingezogen wäre. Drei Perioden zuvor war sie zumindest mit einem Mandat vertreten gewesen.

Ein Schicksal, das Kevin Gruber bei den Wahlen am 26. Jänner 2020 nicht teilen will. Dafür wird der neue Spitzenkandidat der FPÖ in den nächsten Wochen viele Klinken putzen. „Hausbesuche stehen ganz oben bei unserem Wahlkampf. Kevin muss in der Bevölkerung bekannt werden. Das geht nur, in dem er viele Kilometer abspult und das Gespräch mit den Leuten sucht“, weiß FPÖ-Bezirksparteiobmann Reinhard Teufel.

Dazu ist Kevin Gruber bereit. Der 26-jährige gelernte Schlosser ist schon seit einigen Jahren FPÖ-Parteimitglied. „Die FPÖ verfolgt jene Ziele, mit denen ich mich identifizieren kann“, sagt Gruber, der mit seinem Schwiegervater in spe Herbert Höllmüller einen langgedienten Gemeinderat (Wang) als „Mentor“ in der Hinterhand hat. „Natürlich habe ich dadurch viel von der Gemeindepolitik mitbekommen. Jetzt will ich aber selbst aktiv werden und hoffe, in den Gemeinderat einziehen und dort eine gewisse Kontrollfunktion wahrnehmen zu können“, sagt Gruber.

Ein Punkt, den er schon im Wahlkampf zum Thema machen will, sind die Gemeindewohnungen in Scheibbs. „Ich glaube, da ist einiges an Verbesserungs- und Sanierungsbedarf vorhanden“, sagt der leidenschaftliche Jäger und Kleintierzüchter (Tauben), der mit seiner Lebensgefährtin auch eine kleine Landwirtschaft am Buchberg betreibt. „Die Flächen haben wir verpachtet, einzig den Wald bewirtschaften wir noch selbst“, erklärt Gruber.

Mit Scheibbs hat die FPÖ damit einen weißen Fleck im Bezirk abgedeckt, nachdem die FPÖ in der Bezirkshauptstadt 2015 nicht kandidiert hatte. Insgesamt rechnet Teufel fix mit einer FPÖ-Kandidatur in 13 der 18 Gemeinden des Bezirks – das wären um vier mehr als 2015. „Zu den aktuellen neun Gemeinden, in denen wir vertreten sind, werden neben Scheibbs auch noch Kandidaturen in Lunz, Gresten und Gresten-Land dazukommen. Wenn alles klappt, könnten wir sogar in insgesamt 16 Bezirksgemeinden kandidieren. Aber da ist noch das eine oder andere Gespräch notwendig“, sagt Teufel.