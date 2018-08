Es war bereits Ende Juli, als die Firma Sachslehner die Stadtgemeinde Scheibbs informierte, dass sie den Schüler- und Kindergartenkindertransport in Scheibbs im nächsten Schuljahr nicht mehr durchführen kann. „Für uns keine einfache Situation. Es gibt nicht so viele Anbieter. Zum Glück haben wir mit der Firma Kerschner letztendlich doch noch einen verlässlichen Partner gefunden“, freut sich ÖVP-Bürgermeisterin Christine Dünwald.

Immer mehr Unternehmer ziehen sich aus dem Schülertransport zurück. Den Kindergartentransport finanziert die Gemeinde, hebt allerdings auch einen Elternbeitrag ein. Anders beim Schülertransport. Die „Schülerfreifahrt“ zeigt eine immer größer werdende Finanzierungslücke in ländlichen Gebieten.

Rund 1,09 Euro bekommt der Unternehmer für den Kilometer beim Schülertransport. „Seit vier Jahren hat das Finanzministerium diese Entgelte für den Schülertransport nicht mehr erhöht, die Kosten für die Busunternehmer steigen jedoch bei gleichzeitig sinkenden Schülerzahlen. Zudem gibt es immer weniger Fahrer“, weiß Dünwald.

„Wenn der Bund eine Schülerfreifahrt will, muss er auch den kostendeckenden Betrieb sicherstellen.“ Christine Dünwald

Das bestätigt auch Richard Kerschner: „Fahrer für den Schüler- und Kindergartentransport zu bekommen ist nicht so einfach. Vor allem im ländlichen Raum, wo der Winter auch gewisse Herausforderungen wie Schneeketten anlegen mit sich bringt. Außerdem hat man beim Transport von Kinder doch eine hohe Verantwortung“, betont Kerschner, hofft aber, dass sich noch ein paar Fahrer melden.

Für den Transport in Scheibbs hat die Firma Kerschner zwei neue Allrad-Achtsitzer-Busse angeschafft. Die Busrouten werden für die betroffenen 49 Schüler und 17 Kindergartenkinder großteils unverändert bleiben. Eine genaue Information für die Eltern gibt es dazu am kommenden Donnerstag, 30. August, um 19 Uhr im Scheibbser Rathaus.

Reform des Schülertransportes unumgänglich

Für die Scheibbser Bürgermeisterin ist eine grundlegende Reform des Schülertransportes dennoch unumgänglich. „Es kann nicht sein, dass immer die Gemeinden zur Kassa gebeten werden, um den Eltern einen entsprechenden Transport anbieten zu können“, sagt Dünwald. Alleine im kommenden Schuljahr kostet der Schüler- und Kindergartentransport der Gemeinde Scheibbs rund 35.000 Euro. „Während in den Ballungszentren Unmengen von Geld in den öffentlichen Verkehr gepumpt wird, bleiben die ländlichen Regionen weitgehend alleine. Wenn der Bund eine Schülerfreifahrt anbieten will, so muss er auch einen kostendeckenden Betrieb sicherstellen“, fordert Dünwald.

Neben Scheibbs gab es im Bezirk noch zwei weitere Änderungen beim Schüler- und Kindergartentransport. Auch in Wang übernimmt die Firma Kerschner diese Aufgabe, da die Familie Riedler in Pension gegangen ist und ihr Unternehmen stillgelegt hat.

Die zweite Änderung betrifft die Gemeinde Wieselburg-Land . Dort hat die Firma Kerschner eine Route an die Firma Plank abgegeben, weil es hier einen Parallelverkehr der beiden Unternehmen gegeben hat.