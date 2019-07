Klimaschutz wird jetzt auch im Scheibbser Kindergarten Feldgasse aktiv fokussiert. Der Kindergarten hatte im Februar den Beitritt zum Klimabündnis beschlossen.

Das Klimabündnis ist ein globales Klimaschutz-Netzwerk. Diese Partnerschaft verbindet 23 indigene Völker in Amazonien mit Gemeinden, Betrieben und Bildungseinrichtungen in ganz Europa. Bereits über 600 Klimabündnisschulen und Klimabündniskindergärten setzen sich in Österreich für den Erhalt des Regenwaldes ein.

In teilnehmenden Bildungseinrichtungen werden dabei klimarelevante Themen behandelt und konkrete Klimaschutzmaßnahmen gesetzt. So initiierte auch der Scheibbser Kindergarten im Frühjahr eine Aktion, die aktiv zum Klimaschutz beitragen sollte.

Zwei Wochen lang wurde auf das Elterntaxi verzichtet und Klimameilen gesammelt. „Kinder und Eltern wurden von Tag zu Tag eifriger und nahmen sogar das schlechte, kalte Wetter auf sich. Das Rad war besonders beliebt. Ein Kind lernte in den zwei Wochen ohne Stützräder zu fahren“, erzählt Leiterin Ingrid Kölch.

Die Stadt Scheibbs selbst ist bereits seit 1995 Mitglied im größten Klimaschutz-Netzwerk Österreichs. Vergangenes Jahr folgte der Kindergarten Flecknertorgasse und nun auch die Feldgasse. Auch die Scheibbser Bürgermeisterin Christine Dünwald-Specht freute sich über den Beitritt des Kindergartens zum Klimabündnis: „Es freut mich sehr, dass wir in Scheibbs gemeinsam für ein besseres Klima arbeiten. In vieler Hinsicht können wir Erwachsene noch von den Kindern lernen, zum Beispiel, wenn es darum geht, öfter mal das Auto stehen zu lassen oder Müll zu trennen.“