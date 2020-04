Da aufgrund der aktuellen Situation keine Ostermärkte stattfinden konnten und die Ware teilweise bereits im Vorhinein produziert worden war, hat sich die Konditorei Reschinsky entschlossen, Ostergeschenke zu verteilen. So wurden 620 Lebkuchenhasen an das Rote Kreuz übergeben, um den Mitarbeitern im Corona-Einsatz eine Freude zu bereiten. Weitere Lebkuchen-Osterhasen gingen an das Betreuungszentrum in Schauboden, den Himmelschlüsselhof Texing, Esperanza in Obendorf und an die Lebenshilfe Rogatsboden. Auch nach Wien ins St. Anna Kinderspital sowie die Kinderstation des AKH ging eine Lieferung von 250 Hasen.