Das Leben der Holzknechte im Ötschergebiet, die um die Mitte des 18. Jahrhunderts geheim die damals verbotene lutherische Religion ausübten, ist Gegenstand eines neuen Buches das Scheibbser Lokalhistorikers Erwin Huber.

„Die Geheimprotestanten am Gebiet des Ötschers und die Pfarre St. Johann in der Wüste“ zeichnet die Geschichte der lutherischen Holzknechte aus dem Salzkammergut, die zur Holzschlägerung in das Gebiet des Ötscher geholt wurden, nach. „Diese Zeit und ihre Themen faszinieren mich sehr“, betont Erwin Huber. „Im Buch sind daher noch Beiträge zur Reformation und Gegenreformation, Brücken und Stege über die Erlauf im Gemeindegebiet Scheibbs, die Judenverfolgung im Bezirk Scheibbs und die NÖ Landesausstellung zu finden.“

Das Werk beinhalte weiters viele Beiträge von Heimatforschern, die von 1965 bis 1987 als „Heimatkundliche Beiträge“ im Amtsblatt der Bezirkshauptmannschaft Scheibbs erschienen. Die Buchpräsentation findet am Freitag, 23. November, 19 Uhr, in der Aula des Rathauses Scheibbs statt. Das Buch kann bei der Präsentation signiert und in der Folge in den Buchhandlungen Widhalm und Ebner in Scheibbs zum Preis von 30 Euro erworben werden. Angeboten wird das Buch noch bei den Rahmendamen in Scheibbs, beim Steinbruchwirt in Neustift und beim Saffenwirt.