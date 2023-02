Magdalena Punz: „Mit der Romy zum Maturatreffen – das hätte schon was“

Magdalena Punz ist in Scheibbs aufgewachsen, hat 2003 am BORG maturiert, in Wien und ein Semester in Utrecht Theater, Film- und Medienwissenschaft studiert, ehe sie 2009 als Journalistin über News of the World, MTV und Daily Mirror zu Puls 4 gekommen ist. Seit 2019 ist sie als Chefreporterin bei Puls 24 immer im Zentrum des Geschehens und berichtet live von Anti-Corona-Demos, vom Krieg in der Ukraine und von brisanten Gerichtsprozessen. Ihre Schwerpunkte liegen bei den Themen Terrorismus, Gewalt-Prävention, Migration und Klima-Katastrophen.

Im Vorjahr hat sich Magdalena Punz auch in „True-Crime“-Formaten einen Namen gemacht und war bei „Österreichs schockierendste Verbrechen“ auf Puls 4 sowie im exklusiven ZAPPN Streaming-Format „Rot-Weiß-Tod – True Crime mit Magdalena Punz“ zu sehen.

Ihre Arbeit brachte der 37-jährigen Scheibbserin, die seit knapp 20 Jahren in Wien lebt, nun die Nominierung für die Kurier Romy 2023 in der Kategorie „TV-Journalismus“. Die weiteren Nominierten in dieser Kategorie: das ORF-Büro Moskau (Paul Krisai, Miriam Beller, Carola Schneider), Lisa Gaden stätter und Hanno Settele („Dok 1“), Marcus Wadsak, der nun auch das „ZIB Magazin Klima“ im ORF moderiert, und ihr Puls 24-Kollege Thomas Mohr („newsroom live“).

NÖN: Wie haben Sie von der Nominierung erfahren und was waren Ihre ersten Gedanken?

Magdalena Punz: Mich hat unser Puls 24-Programmdirektor Rudi Wiedner angerufen, mich gefragt, ob ich eh sitze und was ich am 22. April vorhabe? Ich hab nur gedacht – 22. April, da ist mein 20-jähriges Maturatreffen, dann aber auf den Kalender geschaut und gesehen, dass dies erst am 29. April sein wird. Er hat nur gemeint, dein Glück, sonst hättest du absagen müssen. Denn am 22. April wirst du bei der Kurier Romy Gala 2023 sein. Da war ich dann total baff und überwältigt. Damit hatte ich nie gerechnet.

Was bedeutet diese Nominierung für Sie? Sie waren schon 2017 für den Dr.-Karl-Renner-Publizistikpreis nominiert. Damals für die 50-minütige Doku „Ich wollte euch schlachten“ über einen „Dschihad-Teenie“. Jetzt ist es eine Nominierung für ihr gesamtes Wirken im vergangenen Jahr und die übrigen Nominierten sind sehr bekannte Namen in der österreichischen TV-Landschaft. Paul Krisai ist sogar der Journalist des Jahres 2022.

Punz: Die übrigen Nominierten sind lauter Kapazunder und dazu ist auch noch mein Puls 24-Kollege und Vorbild Thomas Mohr dabei. Allein die Nominierung ist daher für mich schon eine riesige Auszeichnung. Aber nicht nur für mich, sondern für unser gesamtes Team und unseren Puls 24-Infosender, den es ja noch nicht so lange gibt.

Die Nominierung ist schon eine Auszeichnung. Aber wenn man schon nominiert ist, will man die Romy-Trophäe dann schon auch in den Händen halten?

Punz: Klar will man gewinnen, das wäre unglaublich. Dann hätten wir am 29. April beim Maturatreffen in Scheibbs nicht nur unser Wiedersehen zu feiern, sondern auch eine goldene Romy (lacht).

Nominiert hat eine Experten-Jury, jetzt entscheidet das Publikum. Haben Sie im Freundeskreis schon die Werbetrommel zum Voten gerührt ?

Punz: Das macht vor allem meine Mama über Social Media und in gesamten Verwandtschafts- und Bekanntenkreis. Aber natürlich bittet man auch Freunde und Kollegen direkt oder via Facebook und Twitter um ihre Stimmen. Das Ziel ist es, möglichst viele Stimmen zu bekommen – noch ist ja bis 19. März Zeit zum Voten.

Sie sind in den verschiedensten Bereichen immer im Zentrum des Geschehens und erleben die vielfältigsten Geschichten. Gibt es dennoch eine Geschichte aus dem Vorjahr, die Ihnen besonders hängengeblieben ist?

Punz: Man nimmt von fast allen Einsätzen oder Reportagen Eindrücke mit. Aber ja, eine Doku über Gewalt an Frauen ist mir besonders im Gedächtnis. Ich habe dort mit betroffenen Frauen, aber auch mit Angehörigen und Kindern gesprochen. Eine junge Frau, deren Mutter von ihrem Vater umgebracht worden war, hat vor mir eigentlich mit niemandem richtig über das Erlebte gesprochen. Ich habe bei ihr eine gewisse Blockade lösen können. Jetzt ist sie selbst Aktivistin gegen Gewalt an Frauen und sie hat sich bei mir bedankt, dass sie sich da öffnen konnte. So etwas berührt einen dann auch selbst.

Auch Ihre erste Staffel als „True-Crime-Expertin“ auf Puls 4 war im Vorjahr sehr erfolgreich. Wird es da eine Fortsetzung geben?

Punz: Die neue Staffel „Österreichs schockierendste Verbrechen“ ist für Herbst im Rahmen des True-Crime-Montags auf Puls 4 und ZAPPN geplant. Ich hoffe, sie schließt an den Erfolg der Staffel eins nahtlos an. True Crime ist aktuell ein brennendes Thema.

Was macht Magdalena Punz, wenn sie einmal nicht vor der Kamera steht oder für eine Story recherchiert?

Punz: Ich fahre sehr gerne mit dem Rad – bei jedem Wetter und zu jeder Jahreszeit. Auch all meine Termine erledige ich, so gut es geht, mit dem Rad. Und ich gehe wahnsinnig gerne auf Konzerte.

Welche Musik bevorzugen Sie?

Punz: Ich würde sagen, Indie-Rock.

Wie stark ist noch Ihre Verbindung zu Scheibbs? Sie wohnen ja seit fast 20 Jahren in Wien.

Punz: Immer noch sehr stark. Es leben ja meine Eltern, Tante und Onkel auch noch in Scheibbs. Und wenn ich sage, ich fahre heim, dann meine ich Scheibbs damit. Ich liebe zwar das Urbane, freue mich aber immer wieder, wenn ich mit dem Zug rausfahre und Scheibbs immer näher kommt oder wenn ich in Wien bei einem Markt ein Reschinsky-Standl sehe und mir dort eine Scheibbser Kugel kaufen kann.

