20 Mitarbeiter der Firma Wittur unterzogen sich am Mittwoch und Donnerstag im Unternehmen einem Corona-Schnelltest. Wittur ist damit Vorreiter im Bezirk. Als erstes Unternehmen nutzt es das Angebot der Sozialpartner, dass mobile Testteams des Arbeits- und Sozialmedizinischen Zentrum Mödling (AMZ) direkt in den Betrieb kommen und hier eine Pop-up-Teststraße installieren. „Wir setzen seit Beginn der Pandemie auf hohe Sicherheitsstandards für unsere Mitarbeiter und gehen hier stets Hand in Hand mit dem Betriebsrat. So ist auch diese Testung eine gemeinsame Aktion von Geschäftsführung und Betriebsrat“, erklärt Wittur Austria Geschäftsführer Michael Bach.

Diese gute Zusammenarbeit bestätigen auch die beiden Betriebsratsvorsitzenden Robert Leitner (Arbeiterbetriebsrat) und Matthias Sonnleitner (Angestelltenbetriebsrat). Leitner freut sich, dass man mit dieser Teststraße direkt im Unternehmen rund 83 Prozent der aktuell an den beiden Tagen anwesenden Mitarbeiter erreicht. „Das ist ein sehr guter Wert. Die Tests sind freiwillig. Und auch wenn die Tests nur eine Momentaufnahme sind, so sind sie dennoch wichtig, da gerade symptomlose Infektionen frühzeitig erkannt und so das Risiko eines Clusters im Betrieb minimiert werden kann“, weiß Leitner.

Die Testergebnisse gibt es innerhalb von 15 Minuten. Bei einem positiven Testergebnis – allgemein rechnet man mit rund ein bis zwei Prozent der getesteten Mitarbeiter – wird dieser sofort abgesondert und zu einem PCR-Test zu den Covid Fighters geschickt.

Lob für das Vorgehen gibt es von den Sozialpartnern. Die Bezirksstellenleiter der Wirtschafts- und Arbeiterkammer Scheibbs, Augustin Reichenvater und Helmut Wieser, überzeugten sich vor Ort vom Ablauf. „Diese Testungen sind Beispiel für die gut funktionierende Sozialpartnerschaft auf Landes- wie auch auf Bezirksebene“, betont Wieser. „Sie geben den Arbeitnehmern die bestmögliche Sicherheit und schaffen damit für die Unternehmer eine wichtige Planbarkeit“, ergänzt Reichenvater.

