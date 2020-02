Närrisches Treiben in der Vorstadt .

In der Scheibbser Vorstadt waren am Sonntagnachmittag die Narren los. Zahlreiche Teilnehmer zogen in 25 Gruppen beim zweijährlich stattfindenden Umzug durch die Ortsteile Neustift und Saffen. Da trafen tanzende Rollatorgirls auf eine Zwergenfamilie, lachende Emojis auf Märchenprinz(essinn)en und die Badretter auf die letzten Scheibbser Stadtratten.