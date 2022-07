Pfarre Scheibbs feiert 700-Jahr-Jubiläum: Von Ikonen bis Kerzenschein

Werbung

Als „Fenster in die Ewigkeit“ präsentierte die Pfarre bei einer Ausstellung im Pfarrsaal insgesamt 45 Ikonen der drei Ikonen-Malerinnen Waltraud Fahrnberger, Traude Egger und Helga Punz. Für die Besucher der Ausstellungseröffnung gab es eine Einführung in Geschichte, Maltechnik, Farben und Symbolik der Ikonen. „Gemalt wird vom dunklen Umriss ins Helle – ein Symbol für die Hinwendung zu Gott“, sagte Pfarrer Anton Hofmarcher.

Die Ikonen-Malerinnen Waltraud Fahrnberger, Traude Egger und Helga Punz mit Pfarrer Franz Hofmarcher und Bürgermeister Franz Aigner. Foto: Karin Katona, www.eisenstrasse.info

Am Samstagabend fand in der Töpperkapelle in Neubruck ein Konzert mit Kerzenschein und Literatur statt. Die Musik kam von Judith McGregor (Viola) und Herbert Schlöglhofer (Orgel). Die Texte lasen Berthold Panzenböck und Marianne Schragl. 70 Zuhörer lauschten den musikalischen Klängen, die auch im Zeichen des Andenkens an Dechant Karl Hasengst standen, hatte dieser doch die Renovierung der Töpperkapelle stets unterstützt.

Keine Nachrichten aus Erlauftal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.