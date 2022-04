Werbung

Für Musik und Partystimmung sorgt DJ David Gstraunthaler. Beginn ist um 22 Uhr, Einlass ab 19 Uhr. Am 16. April haben Partytiger dann im Steinakirchner Festsaal die Gelegenheit, bei der von „Party4U“ organisierten „Hasenparty“ abzutanzen. Kurzfristig abgesagt wurde hingegen die geplante Partynacht mit der Gruppe „Die Draufgänger“ am 8. April in der Stocksporthalle Scheibbs. Die Tickets kann man dort zurückgeben, wo sie gekauft wurden.

Keine Nachrichten aus Erlauftal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.