ÖAMTC-Zweigverein Scheibbs feiert Jubiläum

Exakt vor 65 Jahren am 6. April 1957 gründete man in Scheibbs auf Initiative des ersten Obmannes Gustav Novak den ÖAMTC-Zweigverein Scheibbs. Insgesamt führten drei Obmänner den Verein in diesen über sechs Jahrzehnten. Gustav Novak übergab 1967 die Obmannschaft an Eduard Springinsfeld, dieser – mittlerweile Ehrenobmann – legte nach 41 Jahren an der Spitze am 18. Mai 2008 die Obmannschaft in die Hände von Walter Reiter, der den Verein bis heute führt. Seit 2015 steht ihm Martin Eßletzbichler als geschäftsführender Obmann zur Seite.

Im Laufe der vielen Jahre gab es unzählige Veranstaltungen, die an die jeweilige Zeit angepasst wurden. Früher gab es eher Motorsport-Veranstaltungen, Suchfahrten oder die Oldtimer-Tour. Gesellschaftlich war der Ball des ÖAMTC über viele Jahre ein Fixpunkt im Scheibbser Hotel.

Generell hat es sich in den letzten Jahren in Richtung emissionsfreie Fortbewegung entwickelt. Veranstaltungen wie Radrennen, Seifenkistenrennen, Wanderungen und Laufveranstaltungen sind in den Vordergrund gerückt. Radführerschein, Kurs für Verkehrssicherheit in den Kindergärten, E-Bike-Kurse und die Besichtigung des ÖAMTC Hubschraubers in Ybbsitz runden die Aktivitäten ab.

Für heuer sind sieben Veranstaltungen geplant: Zum Start gibt es am 7. Mai einen E-Bike-Kurs am Rotkreuz-Parkplatz. Am 21. Mai folgt dann die 15. Scheibbser Radbergwertung auf den Blassenstein. „Wir vom Vorstand sind immer auf der Suche nach weiteren Vorstandsmitgliedern, die mitgestalten wollen und würden uns über Interessenten freuen“, verrät Eßletzbichler.

Kontakt: www.oeamtc-zv-scheibbs.at

